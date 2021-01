++ ULTIM’ORA ++ Regionali: Ugo Vetere rinuncia alla candidatura con Tansi. De Magistris probabile candidato del centrosinistra

Ugo Vetere rinuncia alla candidatura alle prossime regionali con la lista di Carlo Tansi. A comunicarlo via social è lo stesso Tansi. In una nota apparsa pochi minuti fa il candidato di “Tesoro Calabria” esprime “rammarico per la decisione del sindaco di Santa Maria del Cedro, avv. Ugo Vetere, di rinunciare alla candidatura nelle liste di Tesoro Calabria alle prossime elezioni regionali. Contestualmente – dice ancora Tansi – voglio però ringraziare l’avv. Vetere per la vicinanza dimostratami, che mi ha arricchito profondamente in termini politici ma soprattutto umani”. Insomma una defezione di Vetere che potrebbe far immaginare nuovi scenari. Come quello, probabile, di una coalizione di centrosinistra con alla guida l’ex pm Luigi De Magistris. Un nome che potrebbe raccogliere tutta la frangia che va dal Pd a 5Stelle e Leu.

Antonello Troya