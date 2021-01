Belvedere, Liporace e Cristofaro probabili le dimissioni in giunta. In bilico anche le posizioni di Di Stio e Grosso Ciponte

Indagati nell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Paola Marco Liporace e Vincenzo Cristofaro potrebbero ben presto rimettere le loro deleghe nelle mani del sindaco di Belvedere. Anche se l’atto è in automatico nel caso in cui funzionari pubblici risultino indagati per azioni compiute durante il loro mandato. Stesso iter anche per Raffaele Grosso Ciponte e la responsabile dell’ufficio Tecnico comunale F.f. Paola di Stio, attualmente anche responsabile presso il Comune di Fuscaldo. Una storia che sta portando strascichi notevoli all’interno delle comunità coinvolte. Nell’ordinanza la procura indica i reati cui gli indagati sono chiamati a rispondere. Nelle prossime ore si terranno gli interrogatori di garanzia.

Secondo l’accusa, Maria Francesca Cerchiara e Antonio Lepre, gli indagati, a vario titolo, avrebbero posto in essere condotte manipolatorie finalizzate a turbare alcune gare d’appalto. Nella storia anche ditte compiacenti da invitare alle quali però non avrebbero dovuto partecipare e assegnazioni con ribassi minimi.

An.tr.