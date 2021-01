Newsletter del 28 gennaio

I carabinieri della Compagnia di Scalea hanno eseguito una serie di perquisizioni e sequestri in alcuni centri dell'Alto Tirreno cosentino e a Moliterno (Potenza) nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Paola, diretta da Pierpaolo Bruni.

Le indagini sono mirate a far luce su una presunta associazione per delinquere costituita da professionisti, alcuni dei quali facenti parte anche di una loggia massonica segreta, che avrebbe agito per spartirsi alcuni appalti pubblici, commettendo una lunga serie di illeciti contro la Pubblica amministrazione. Tra le ipotesi di reato contestate agli indagati ci sono truffa alla turbata libertà degli incanti, corruzione e violazione della Legge Anselmi. Le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta sono 18.

Una segnalazione giunta alla Sala operativa della Questura di Reggio Calabria, cui si è rivolto il familiare di una vittima di violenze, ha permesso agli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di arrestare un 46enne reggino, responsabile di maltrattamenti ai danni della compagna convivente.

Giunti sul luogo indicato dal richiedente, dopo aver assistito alle ingiurie e alle minacce che l’uomo rivolgeva alla compagna, gli agenti sono intervenuti all’interno dell’abitazione, dove la donna, visibilmente scossa, ha approfittato di un momento di distrazione del compagno per attirare l’attenzione dei poliziotti sul rossore del proprio volto, a dimostrazione delle percosse subite poco prima.

Era ricercato dal novembre scorso dopo essersi sottratto ad un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Vibo Valentia dovendo espiare 7 anni di reclusione per spaccio e detenzione di droga. Giovanni Emmanuele, di 38 anni, ritenuto affiliato all’omonimo gruppo criminale operante nelle Preserre vibonesi, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” in una casa disabitata nel centro storico di Gerocarne.