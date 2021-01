Newsletter del 29 gennaio

Lieve aumento dei positivi, che passano a 302 rispetto ai 263 di ieri a parità di tamponi, e quattro vittime (con il totale che arriva a 582). Sono i dati sul fronte Covid registrati in Calabria dove si segnala la flessione dei ricoverati in area medica (273, -1), in terapia intensiva (21, -1), e degli isolati a domicilio (8.784, -293).

Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti è scoppiato all’interno di un magazzino di un’azienda a Castrovillari. Un operaio è rimasto intossicato nel tentativo di spegnere il rogo ed è stato soccorso da personale del 118 che lo ha condotto in ospedale per le cure del caso. Il magazzino, che è andato completamente distrutto, era ubicato nel piazzale interno di una società di stoccaggio di resine. Sul luogo dell’incendio sono intervenute le squadre del distaccamento di Castrovillari del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza che hanno lavorato fino alla completa estinzione del rogo e alla successiva messa in sicurezza del sito interessato.

La Guardia di finanza di Vibo Valentia ha denunciato a vario titolo cinque persone nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura vibonese. I reati ipotizzati sono dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sequestrati beni per 844 mila euro. Tra le persone coinvolte c’è anche il deputato del M5s, Riccardo Tucci. A rendere nota la circostanza che lo riguarda è stato lo stesso parlamentare pentastellato.”La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, stamattina – ha dichiarato Tucci – mi ha notificato un decreto di sequestro preventivo di beni, per un procedimento penale a carico dell’azienda e del relativo titolare per cui lavoravo. I fatti contestati sono precedenti all’inizio della mia attività politica. Ho già avvisato di quanto successo i vertici del MoVimento 5 Stelle, il comitato di garanzia e il collegio dei probiviri. Ho piena fiducia nella magistratura e sono sicuro di poter dimostrare la mia totale estraneità ai fatti contestati”.