Cetraro, arriva il commissario dell’Asp (che promette) e il sindaco Cennamo si dimentica di Aieta

“Ho incontrato il neo commissario dell’Asp in visita al presidio Iannelli ed ho chiesto, ancora una volta, di tenere in considerazione le numerose potenzialità presenti”. Così le parole pubblicate sui social da parte del sindaco di Cetraro Ermanno Cennamo sulla visita del Commissario dell’Asp cosentina, Vincenzo La Regina. Una visita concordata, si, ma dal consigliere regionale Giuseppe Aieta che avrebbe spinto affinché il responsabile dell’Asp fosse a conoscenza dei numerosi problemi presenti nel nosocomio pubblico.

Cennamo si dimentica di citare Aieta, nemmeno per quella “cortesia istituzionale” che di solito è presente. Nella nota prevale “io ho”, “ho incontrato”, “ho chiesto” con profondo stupore del consigliere regionale (anche leggermente nervoso). Ad ogni modo, dimenticanze a parte La Regina è arrivato sulla costa per parlare (ma solo per parlare) delle criticità. Immancabile la riapertura del Punto Nascita e novità delle novità, l’attivazione della Stroke Unit, l’unita d’urgenza specializzata per l’ictus che può salvare la vita e ridurre il danno cerebrale. Una considerazione sorge spontanea: non attivano ciò che è dovuto, c’è speranza per ciò che ancora non esiste?

Il commissario, secondo Cennamo, ha garantito tutto l’interesse sul Punto Nascita e sull’attivazione della Stroke Unit, l’interesse per verificare lo stato di attuazione degli otto posti di Terapia sub-intensiva, così come presto supporterà la Pediatria con personale medico aggiuntivo. Inoltre è stato discusso anche la riattivazione dell’ambulatorio ortopedico.

Antonello Troya