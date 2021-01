++ ULTIM’ORA ++ Inchiesta Politica e affari, dimissioni e trasferimenti per alcuni indagati

Un terremoto giudiziario quello che ha colpito tutta la scosta tirrenica cosentina e oltre. Appalti pilotati che dovranno essere dimostrati in fase d’istruttoria e di interrogatorio che, come detto si terranno a partire da lunedì. I militari dell’arma. su delega del procuratore Pierpaolo Bruni (nella foto), si sono presentati nelle abitazioni e negli uffici di assessori, imprenditori, funzionari pubblici per acquisire ulteriori elementi di prova. Carte, gare di appalto e delibere che sono state acquisite anche presso le sedi degli uffici tecnici di Scalea e Belvedere Marittimo.

Intanto già arrivano i primi contraccolpi all’inchiesta. Francesco Esposito, giovane professionista, ha rinunciato all’incarico di capo ufficio tecnico al comune di Orsomarso; Giampietro D’Alessandro, capo ufficio tecnico del Comune di Scalea (adesso in ferie), da lunedì sarà spostato presso altri uffici. Così come la posizione di Luigi Cristofaro, collaboratore presso lo stesso ufficio.

Ancora invece nessuna decisione è stata assunta dal Comune di Belvedere Marittimo. Il sindaco Vincenzo Cascini ha voluto ribadire la sua fiducia ai funzionari e ai due assessori.

Antonello Troya