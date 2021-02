Longobardi, estorsione e corruzione: l’esito degli interrogatori. Alcuni parlano. Altri scena muta

“Se ti candidi hai finito di lavorare”. Una frase che ha permesso alla Procura della Repubblica di Paola di avviare e portare a termine un’inchiesta a Longobardi. Sette persone avrebbero messo in atto un tentativo di estorsione ai danni di un’aspirante candidata al consiglio comunale, durante la campagna elettorale dello scorso anno, costringendola a rinunciare a presentarsi in una lista avversaria. Le sette misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Paola su richiesta della Procura, riguardano Mario Veltri e Andrea Amendola cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, Donatella Attanasio (ex consigliere comunale) ed Elena Miceli (attuale consigliere comunale) sono finite ai domiciliari, per Nicola Aloe e Maria Angela Aloe è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Salvatore Carnevale (all’epoca dei fatti dirigente dell’ufficio tecnico), infine, è destinatario di una misura interdittiva di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e servizio per 7 mesi.

Oggi si sono tenuti gli interrogatori: Mario Veltri e Donatella Attanasio, difesi da Francesco Santelli e Roberta Provenzano hanno risposto alle domande dei carabinieri di Polizia Giudiziaria; Elena Miceli e Angela Maria Aloe, difesi da Alessandro Gaeta si sono avvalsi della facoltà di non rispondere come anche Andrea Amendola difeso da Gino Perrotta e Nicola Aloe difeso da Libero Borsani. Mentre ha dato la sua versione dei fatti Salvatore Carnevale difeso da Alessandra Fiorino che ha risposto alle domande dei funzionari di P.G.

L’accusa per loro a vario titolo, è di tentata estorsione, corruzione, falso e abuso d’ufficio. Le misure cautelari sono state emesse dal gip presso il Tribunale di Paola, Rosa Maria Mesiti, su richiesta della Procura della Repubblica di Paola. Nel corso delle indagini sono emersi anche episodi di corruzione aventi ad oggetto la promessa di voti, in cambio di favori e intercessioni presso gli uffici del Comune da parte del funzionario sospeso dal servizio.

Antonello Troya