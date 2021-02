Massimo Gnisci è il Presidente Onorario della Volley San Lucido

E’ arrivata l’ufficializzazione della proclamazione di Massimo Gnisci a Presidente Onorario della Volley San Lucido. La notizia è stata annunciato dal Presidente della volley San Lucido Giuseppe Ambrosi:

“La scelta è nata con grande naturalezza, dopo tante chiacchierate scambiate insieme. Lui è sempre stato molto vicino alla nostra realtà. Dirigente e sostenitore di fatto pur non avendo mai sottoscritto alcun tesseramento. Ci è sembrata, quindi, la cosa più naturale e ci pensavamo da diversi anni, considerando anche il fatto che fu lui per primo nel volermi come Presidente Onorario della Società storica del Real San Lucido, guidata per diversi anni da lui e da sua moglie da poco scomparsa. Lui vuole essere considerato come braccio destro di tutta la dirigenza: un modo per dimostrarci la sua vicinanza, soprattutto in questo momento di doverosa ripresa a seguito del fermo forzato cui siamo stati costretti. La scelta, pertanto, rappresenta un’emozione grande, perché da sempre lo abbiamo cercato e fortemente voluto… finalmente ora è ufficiale!

Personalmente, e insieme a me, tutto il direttivo della Volley San Lucido conosciamo le qualità sportive e personali di un dirigente che si è saputo far apprezzare ovunque sia approdato. Tutti poi conosciamo bene la sua storia, come Presidente del Real San Lucido, come dirigente e poi Presidente del Comitato Tirrenico del Centro Sportivo Italiano, segretario e amministratore del Comitato Regionale-CSI e per ultimo, ancora in carica, componente della FIGC-LND della Delegazione Zonale di Belvedere Marittimo.

“Massimo continuerà a mettere a disposizione della Volley la sua immensa esperienza sportiva, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del sodalizio, rafforzandone la reputazione e mantenendo i valori sportivi no profit”.