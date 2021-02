Newsletter del 6 febbraio

I medici di base calabresi hanno dato la loro disponibilità a partecipare alla campagna di vaccinazione anti-Covid, con la possibilità di somministrare le dosi a circa 130mila ultra ottuagenari. Adesso c’è solo da organizzare la distribuzione dei vaccini in modo tale che possano arrivare negli ambulatori pronti per essere utilizzati.

Lieve risalita dei nuovi positivi in Calabria. Sono 239 (ieri erano 202), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore con 2.559 tamponi eseguiti e 2.196 soggetti testati, in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Avrebbero falsificato i bilanci consuntivi dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza nel triennio 2015-2017, fornendo una rappresentazione della realtà economico-patrimoniale, caratterizzata da cronici disavanzi, più edulcorata di quanto non fosse, per riportare perdite di esercizio inferiori a quelle effettive e consentire un allineamento posticcio dei dati a quelli del bilancio preventivo regionale. Con questa accusa, 15 dirigenti e funzionari dell’Asp di Cosenza sono indagati dalla Procura per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico e per 6 di loro è stato adottato il provvedimento del divieto di dimora.



“Mio malgrado, sono nuovamente costretto a denunciare, pubblicamente, l’ennesimo disastro sanitario riscontrato nella nostra regione”. È quanto rende noto il segretario-questore dell’Assemblea Regionale, Graziano Di Natale, il quale, dati alla mano, afferma: “La Calabria è una delle otto regioni d’Italia a non aver pubblicato il calendario per la seconda fase dei vaccini, ovvero quella relativa alle persone con più di ottanta anni”. È l’ennesima denuncia pubblica del consigliere regionale di opposizione, la cui azione politica, fortemente incentrata, anche, sulla malasanità calabrese, ha più volte palesato errori aberranti da parte della Giunta Regionale.