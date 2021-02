Cetraro, rapina a mano armata al Despar

Come nei migliori incubi. Una rapina in piena regola con tanto di pistole e bottino è stata portata a termine da due persone che con il volto coperto sono entrate nel supermercato Despar in via nazionale sulla statale 18 a Cetraro marina.

I due hanno fatto irruzione e si sono fatti consegnare l’incasso dai dipendenti che erano alle casse. Smanettando le loro armi sotto gli occhi anche dei presenti. Poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Il bottino si aggira attorno ai seimila euro.

Antonello Troya