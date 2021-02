Diamante, disservizi all’ufficio postale

Il Consigliere con delega al Welfare , Ornella Perrone, interpella i responsabili della filiale di Castrovillari di Poste italiane per rappresentare le numerose e continue lamentele che giungono dagli utenti dell’Ufficio Postale di Diamante.

Nei giorni scorsi, attraverso contatti telefonici con i responsabili dell’ufficio – dice il Consigliere Perrone -, ho sollecitato, senza ottenere ancora alcun riscontro positivo, la soluzione della situazione determinata dal mancato funzionamento del totem con sistema touch screen che distribuisce i ticket che consentono di prenotare il proprio turno e altresì dei segnalatori elettronici presenti ad ogni sportello. A questo già grave disagio, si aggiunge il fatto che gli utenti, per il rispetto delle regole anti Covid , non possono sostare all’interno dei locali oltre un limitato numero.

In tal modo, sono costretti a disporsi in fila , senza alcun diritto di prenotazione, e quasi tutti all’esterno dei locali, con le conseguenze che si possono immaginare in pieno inverno e con un’utenza che è composta in parte da persone anziane. Inoltre, molti utenti finiscono per accalcarsi, creando inevitabili e pericolosi assembramenti ,assolutamente da evitare in questo periodo caratterizzato dalla necessità di prevenire il contagio da Covid 19. Per assurdo, pur potendo in teoria, utilizzare sistemi di prenotazione offerti dalle app, gli utenti di Diamante non riescono a usufruirne perché all’interno dell’ufficio postale di riferimento non funzionano i segnalatori elettronici. Pertanto – conclude il Consigliere Comunale con delega al Welfare, Ornella Perrone – si chiede a Poste Italiane di intervenire con urgenza per mettere fine ai disagi, non più tollerabili, dei cittadini di Diamante, nell’usufruire dei servizi postali, considerato soprattutto il periodo attuale già ricco di difficoltà legate alla pandemia in atto.