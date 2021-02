Newsletter del 7 febbraio

Maxirissa ieri tra giovani e giovanissimi a Campo Calabro, comune a qualche chilometro da Reggio Calabria. E’ scoppiata in piazza Nassirya, davanti al Municipio come è stato documentato dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza. Poco dopo le 17, circa 40, fra ragazzi e ragazze, molti dei quali minorenni, hanno dato vita ad uno scontro collettivo in piena regola armati di mazze, bastoni, catene, protetti persino da caschi. Molti sono arrivati a bordo di scooter e microcar parcheggiati nelle immediate adiacenze della piazza e nelle vie attigue, provenienti dai centri vicini.

Spezzoni della rissa, il cui innesco e le cui ragioni al momento non sono note, sono stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune e acquisiti dalle forze dell’ordine nella centrale della Polizia Locale per procedere alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione dei soggetti identificabili.

In lieve calo i nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 197 (ieri erano 239), i contagi riscontrati nella regione con quattro decessi in più che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 617.

Un’area di 1.300 metri quadrati di superficie, adibita a discarica abusiva di materiale di risulta, è stata sequestrata a Torano dai carabinieri forestale che hanno denunciato il proprietario del fondo per smaltimento illecito e inosservanza di ordinanza sindacale.

I militari, a seguito di un controllo in contrada “Cutura”, hanno trovato su un’area privata, abbandonati in modo incontrollato sul suolo, cumuli di rifiuti pari a oltre 100 metri cubi derivanti da lavori di demolizione edile.