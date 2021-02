Newsletter dell’8 febbraio

Flettono ancora i nuovi positivi in Calabria, 127 in più (ieri erano 197), ma aumenta il numero dei deceduti, 7 nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 624. Sensibile calo dei ricoverati nei reparti di area medica -16(233) e in terpaia intensiva -1 (26). Sale al 73%, la percentuale di dosi di vaccino somministrate in Calabria, regione che resta sempre in penultima posizione nella graduatoria nazionale precedendo solo la Liguria al 68,1. Sono 58.422 – il dato fornito dall’Agenzia italiana del Farmaco è aggiornato alle 8 di oggi, – le dosi utilizzate a fronte di una disponibilità che è, al momento, pari a 79.990.

Un bimbo di 16 mesi in preda ad una grave crisi respiratoria è stato salvato, nella serata di ieri, dai sanitari dell’ospedale di Paola. Il piccolo, che vive con la famiglia a Fuscaldo in provincia di Cosenza è stato portato nel pronto soccorso del nosocomio della città di San Francesco dall’equipe del 118 che hanno attuato le prime pratiche di soccorso e dai genitori. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi: il bimbo era cianotico e aveva la febbre a 40. L’equipe di rianimazione è stata allertata e il medico di turno, Pasquale Gagliardi, eseguendo una manovra particolare, considerata l’età del paziente, ha intubato il piccolo e fatto il possibile per salvargli la vita anche con un’adeguata terapia farmacologica. Quando i parametri si sono normalizzati e ha ripreso a respirare grazie al lavoro di equipe dei sanitari del pronto soccorso, medici e infermieri di anestesia e dei colleghi del 118, il bimbo è stato trasferito nel reparto di pediatria dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per tutti gli accertamenti del caso.

Il padre di un bambino affetto da tetraparesi spastica distonica ha presentato un esposto alla Procura di Locri affinché apra un’inchiesta su “chi è tenuto a predisporre e gestire i fondi necessari per i presidi sanitari”. La vicenda nasce il 26 gennaio scorso quando Saverio Genovese è andato all’ufficio protesico di Siderno dell’Asp per la fornitura dei presidi per le funzioni vitali di suo figlio che respira mediante una cannula tracheostomica che va sostituita mensilmente e senza la quale il minore non può vivere. All’ufficio l’uomo ha presentato la documentazione redatta dal reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Gemelli di Roma. “La risposta – si legge nell’esposto – è stata sconcertante: ‘non c’è budget’. In pratica significa che per il sistema sanitario calabrese mio figlio può morire. Il tutto nonostante i presidi siano previsti, tra l’altro, dal programma operativo 2019-2021 della Regione Calabria”. Da qui la denuncia.