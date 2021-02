Regione Calabria, oggi Tansi e De Magistris diranno chi sarà il candidato

Oggi pomeriggio, alle ore 16, si terrà una conferenza stampa di Luigi de Magistris e Carlo Tansi nella sede di Cosenza in via Panebianco 652 (palazzo arancione di fronte piscine comunali). Lo annuncia l’ufficio stampa di Tesoro Calabria. L’appuntamento di domani segna una ulteriore tappa di avvicinamento tra il sindaco di Napoli e l’ex direttore della protezione civile regionale. Se, infatti, la crisi di governo in atto ha congelato le trattative dei partiti tradizionali di entrambi gli schieramenti, si continua a registrare un certo attivismo e una continua interlocuzione tra i due leader “civici”.

da calabria7