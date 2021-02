Regionali: accordo fatto De Magistris-Tansi.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e Carlo Tansi, fondatore del movimento “Tesoro Calabria”, hanno raggiunto l’accordo per la candidatura dell’ex pm alla presidenza della Regione Calabria. Lo hanno annunciato gli stessi de Magistris e Tansi nel corso di una conferenza stampa a Cosenza. “Oggi – ha detto de Magistris – é un giorno importante per la Calabria perché facciamo un passo in avanti. I calabresi sanno che votando noi avranno un’alternativa come momento di rottura del sistema e capacità di governo. Questa non è una crociata contro i partiti ma una seria alternativa a ciò che è stato fino ad oggi. Si tratta di rompere il sistema e da oggi lavoreremo per allargare la coalizione. I finanziamenti che arriveranno in Calabria serviranno a determinare il futuro di questa terra per i prossimi 40 anni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...