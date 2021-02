Cara Vecchia Scalea, massima attenzione alla scogliera di Ajnella

A circa quattro anni dal convegno-dibattito tenutosi nel cortile del Palazzo dei Principi a Scalea sul problema dell’interrimento della scogliera dell’Ajnella, l’Associazione culturale “ Cara, vecchia Scalea” ha inteso ripresentare alla nuova Amministrazione Comunale il progetto redatto dall’ing. Giuseppe Maradei PhD della E3- startup innovativa dell’Università della Calabria: “La scogliera di Ajnella, un bene paesaggistico che sta scomparendo.” “ Attualmente minacciato dal continuo avanzamento della spiaggia, che mantenendo costante il suo progredire, provocherebbe l’insabbiamento degli scogli, la scomparsa delle grotte e degli ecosistemi presenti.” Un doveroso saluto e ringraziamento vanno al già Presidente della locale Pro Loco-Giovanni Le Rose- partner dell’iniziativa e relatore con Vincenzo de Vito e Giuseppe Maradei nella serata di prima presentazione del progetto al pubblico e ai rappresentanti degli enti interessati, in primis il Comune di Scalea, il 25 maggio 2017. (video Youtube: Interrimento scogliera di Scalea) . Si è cercato, in quel caso, di svegliare la sensibilità e l’attenzione della pubblica opinione e della politica sulla problematica paesaggistica e ambientale e promuovere azioni di tutela con i Contratti di Fiume e di Costa della Regione Calabria. In questi anni però la proposta, di là dei facili proclami sul grande amore verso Scalea, non ha goduto della dovuta attenzione da parte dell’ente locale per cui il progetto si è “insabbiato” nei meandri della burocrazia comunale scaleota. Nella giornata del 3 febbraio u.s., invece, dopo la relazione dell’ing. Maradei lo studio di fattibilità, favorevolmente accolto e condiviso, è stato consegnato al nuovo Sindaco- Giacomo Perrotta- Al cordialissimo incontro tenutosi al Municipio erano presenti, oltre al Sindaco che ha assunto l’impegno di trasmettere in tempi brevissimi agli uffici preposti la documentazione e la richiesta di un finanziamento, l’Onorevole regionale Antonio de Caprio che ha condiviso l’idea e assicurato il suo interessamento anche per una eventuale, prossima adesione di Scalea al Parco Regionale Marino Riviera dei Cedri, l’ assessore all’Ambiente -Davide Manco- , l’ing.Giuseppe Maradei, il presidente di “Cara, vecchia Scalea”-Vincenzo de Vito-, il vice sindaco –Annalisa Alfano-, gli assessori Adelina Carrozzini e Luigi Russo, i consiglieri Luigi Cirimele, Gennarino di Lorenzo e Maria Teresa Faillace. Nel ringraziare l’Amministrazione Comunale si è espresso anche l’augurio che il progetto possa godere di maggiore fortuna rispetto al passato. Per l’Associazione “Cara, vecchia Scalea” questo studio rappresentava e rappresenta il punto di partenza per una successiva più generale tutela della costa , delle spiagge e delle nostre bellissime grotte.

