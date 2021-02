Acquappesa, alloggi popolari. Accordo tra Comune e Aterp

L’Aterp investe sui propri immobili di Acquappesa, che saranno, tutti, oggetto di ristrutturazione, di azioni di ammodernamento e, in alcuni casi specifici, di accatastamento e messa a norma.

Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Tripicchio, dopo aver incontrato i funzionari della stessa Aterp, insieme al vice sindaco Massimiliano De Caro, all’assessore Pino Spanò, al consigliere comunale Antonio Sacco ed al responsabile dell’ufficio tecnico comunale Roberto Laino.

“A seguito di una serie di segnalazioni, pervenute anche e soprattutto da parte del consigliere comunale Antonio Sacco, nei giorni scorsi, l’Aterp, ha provveduto ad effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria in alcune abitazioni insistenti sul nostro territorio. Allo stesso tempo, si è reputato opportuno avviare dei sopralluoghi, al fine di valutare quali fossero gli interventi necessari nelle abitazioni popolari di Acquappesa Marina, del nuovo villaggio Intavolata e di Intavolata. Pertanto, abbiamo concordato di dare il via ad una concreta collaborazione, che porterà alla ristrutturazione completa di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti nel nostro comune, anche sulla scorta dell’utilizzo del superbonus del 110%. Una proposta – prosegue il primo cittadino – lanciata dal consigliere comunale Antonio Sacco ed accolta, positivamente e con entusiasmo, dall’Amministrazione tutta. Allo stesso consigliere Sacco, ci tengo a sottolinearlo, va il nostro plauso per il grande impegno e per lo spirito di abnegazione, che contraddistinguono l’espletamento delle sue funzioni in seno al civico concesso. Un atteggiamento costruttivo, propositivo e collaborativo, che guarda all’interesse collettivo e che apprezziamo”.

Il sindaco Francesco Tripicchio, infine, evidenzia: “Oltre al resto, abbiamo chiesto di affrontare e di risolvere definitivamente il problema relativo al mancato accatastamento di alcuni immobili dell’Aterp, in modo tale da consentire, anche a questi, di usufruire del superbonus del 110% e, ove vi fossero richieste, di essere riscattati. Insomma, ci siamo incamminati in un percorso di concreta e fattiva collaborazione con l’Amministrazione pubblica per la gestione degli alloggi residenziali pubblici, che mira ad offrire servizi moderni e a garantire la dovuta e giusta dignità a chi occupa le abitazioni di proprietà dell’Aterp”.