Belvedere, “Castelli d’amore”: da San Valentino slitta in estate

Si terrà in estate la premiazione della Prima edizione del concorso letterario “Castelli d’Amore” organizzato dal CineCircolo Maurizio Grande, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Belvedere M.mo. Le implicazioni della pandemia e le indicazioni dell’ultimo DPCM impongono lo slittamento delle fasi finali, inizialmente previste per i giorni 12, 13 e 14 febbraio all’interno del Festival dell’Amore che si tiene ogni anno a Belvedere M.mo organizzato dal Comune di Belvedere M.mo. A render noto il cambiamento di programma sono il direttore artistico del Cinecircolo Maurizio Grande, Francesco Presta e l’Assessore alla Cultura del Comune di Belvedere M.mo Francesca Impieri. In attesa dell’evento finale gli organizzatori registrano con grande soddisfazione la riuscita e il grande interesse riscontrato dall’iniziativa. Il concorso, lo ricordiamo, prevede la scrittura, a mano, di una lettera d’amore scritta, spedita per posta ad un soggetto reale o immaginario, o rivolta a ricordi, luoghi, momenti particolari della vita dell’autore. Di grande valenza la giuria presieduta dal dott. Dario Biagi, giornalista culturale e Scrittore. Questi i giurati: Chiara Ruggiero, BookBlogger; Ciro Cianni, poeta e scrittore d’arte; Teresa Marino, ingegnere; Martino Ciano, giornalista; Riccardo Galimi, musicista; Tiziana Forestieri, avvocato. Questi i nomi che compongono la rosa dei finalisti, in ordine alfabetico, dalla quale usciranno i vincitori che saranno resi noti durante la premiazione.: Francesco Brusò, Guido Burgio, Giulia Cauteruccio, Cristiana Gori Wanda Lamonica, Mimma Magurno, Agata Maria Palermo Antonella Perrotta, Virginia Russo. Gloria Venturini. Non resta che aspettare l’estate allora per conoscere i vincitori e celebrare il romanticismo, sempre attuale, delle lettere d’amore scritte a mano.

