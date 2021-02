Il Comune di Cetraro sempre più in rete. Da oggi c’è il profilo Twitter

Continua ad ampliarsi il sistema integrato di comunicazione dell’Amministrazione comunale di Cetraro. Da oggi , infatti, è attivo ufficialmente il profilo Twitter “Comune di Cetraro”. Il servizio di comunicazione social si aggiunge alla pagina Facebook, ai canali Instagram , Telegram e YouTube. Un sistema integrato il cui perno è rappresentato dal sito web istituzionale, aggiornato seguendo le linee guida di design definite dall’AGID per i siti web delle PA. Il profilo Twitter, sarà un canale prevalentemente informativo, che fornirà all’utente le novità sui servizi del Comune e le notizie d’attualità provenienti dall’Amministrazione.

“Con il nuovo canale – afferma il sindaco Ermanno Cennamo – forniamo ai cittadini un ampio spettro di possibilità per seguire e mettersi in contatto ancora più facilmente con il Comune per essere informato in tempo reale e poter accedere agevolmente ai servizi erogati dall’Amministrazione. L’obiettivo principale è di migliorare la qualità dei servizi e quindi la cosiddetta citizen satisfaction. La nostra Amministrazione in questi primi mesi, sta investendo molto in innovazione tecnologica, in linea con la svolta digitale richiesta dal Ministero della Pubblica amministrazione e in vista dell’imminente riforma della Legge 150 sulla comunicazione e informazione della PA che comprenderà e disciplinerà anche i canali social, visto il loro utilizzo sempre più diffuso da parte degli enti pubblici”.

@comunecetraro