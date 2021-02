Scalea, servizio idrico e ambiente. Gli obiettivi del sindaco Perrotta

Insieme al consigliere regionale Antonio De Caprio, all’assessore al bilancio Luigi Russo e al consigliere alla manutenzione Gennarino Di Lorenzo è stato impostato con il commissario della Sorical, Cataldo Calabretta, un proficuo dialogo finalizzato ad una rivisitazione della gestione del servizio idrico e di una ottimizzazione dei processi di valutazione dei costi.

“Come preannunciato nelle settimane scorse – ha spiegato il sindaco Perrotta – l’obiettivo di riduzione delle tariffe passa attraverso diverse azioni tra cui un confronto serio e costante con la Sorical. Dal dialogo instaurato abbiamo avuto la certezza di gravi ritardi accumulati nella costruzione di un rapporto sinergico tra il comune e la società di gestione del servizio idrico regionale, e, al contempo, della riconosciuta autorevolezza che questa amministrazione sta mettendo in campo con garbo e capacità di dialogo”. Altra tappa della giornata istituzionale è stata alla cittadella regionale. Una visita che segue quella delle settimane scorse insieme all’assessore ai Lavori pubblici Renato Lombardo e al consigliere Giuseppe Angona e che questa volta ha previsto l’incontro con l’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio. “Con l’assessore De Caprio – ha detto il sindaco Perrotta – aveva già avviato un dialogo il nostro assessore all’ambiente Davide Manco su alcuni temi importanti tra cui la bonifica della discarica di Piano dell’acqua, la questione dell’erosione costiera e la salvaguardia della scogliera dell’Ajinella. Su tutte le questioni avviate mi riserverò di relazionare prossimamente con tutti i dettagli del caso, per ora mi preme sottolineare che dopo i primi mesi dedicati ad impostare secondo le nostre esigenze e in base ad alcune emergenze la macchina amministrativa, possiamo finalmente dedicarci a curare direttamente i rapporti istituzionali”.

“La disponibilità istituzionale del consigliere regionale Antonio De Caprio – sottolinea il Presidente del consiglio comunale Gaetano Bruno presente agli incontri – è la testimonianza della naturale sinergia istituzionale tra comune e Regione tramite i rappresentanti territoriali che non necessita né di dichiarazioni di vicinanza politica né di ringraziamenti reciproci ma di impegno concreto per onorare i mandati elettorali ricevuti dalla popolazione”.