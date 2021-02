Newsletter del 15 febbraio

I vigili del fuoco di Catanzaro sono stati impegnati dal tardo pomeriggio nella ricerca di un giovane 27enne, disperso nel comune di Taverna in località Maru’-Monaco-Buturo. Sul posto una squadra della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna e automezzo AF/UCL (posto di comando avanzato) con personale TAS (topografia applicata al soccorso), che hanno coordinato le operazioni di ricerca assieme ai carabinieri di Soveria Mannelli e ai carabinieri forestali. Alle ore 22.15 circa, il giovane è stato ritrovato dai vigili del fuoco del distaccamento di Taverna in buone condizioni di salute, ma a scopo cautelativo è stato affidato alle cure dei sanitari.

Raddoppiano i nuovi positivi in Calabria, passando dai 115 di ieri ai 237 di oggi, ma restano in linea con il livello dei giorni scorsi di poco superiore ai 200. Anche oggi si registrano due vittime come ieri, con il totale da inizio pandemia che arriva a 642.

l sindaco di Rosarno Giuseppe Idà si è dimesso insieme ai dieci consiglieri di maggioranza del Comune. Proprio ieri, a Idà il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari sostituendola con il divieto di dimora a Rosarno.

I Carabinieri hanno sequestrato l’area portuale di Bagnara Calabra. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, al fine di verificare le condotte illecite relative all’inquinamento ambientale e sversamento di rifiuti, del Nucleo Subacqueo di Messina, hanno effettuato delle approfondite verifiche sulla liceità degli impieghi e delle condizioni lavorative nell’attracco di Bagnara. Da successiva disamina della documentazione video-fotografica prodotta dai carabinieri subacquei, verrà altresì valutata l’esistenza della condizione di procedibilità ordine ad eventuali ipotesi di reato per disastro ambientale, in relazione al riscontro di rifiuti inabissati nei fondali antistanti le banchine del porto stesso.