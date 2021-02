Eugenio Aceto commissario di Forza Italia Cetraro

Forza Italia Cetraro riparte da Eugenio Aceto neo commissario nominato dall’assessore regionale e coordinatore provinciale Gianluca Gallo.

Aceto, che traghetterà il partito verso il coordinamento, ha sottolineato l’importanza di una forza politica liberale e moderata nel panorama politico cetrarese capace a sua volta di relazionarsi con le altre forze politiche presenti sul territorio e con la società civile tramite una comunicazione chiara ed aperta.

Il nuovo commissario – in politica da diversi anni – ricopre la carica di consigliere comunale a Rende e capogruppo di Forza Italia in seno al consiglio della provincia di Cosenza, ha delineato le linee guida della sua missione che sono quelle di una gestione inclusiva e trasparente tra gli aderenti e la massima collaborazione per giungere in un breve lasso di tempo ad un congresso per l’elezione di un nuovo coordinatore cetrarese.

All’incontro, che è stato molto partecipato, hanno preso parte tra gli altri l’assessore comunale Tommaso Cesareo, il delegato provinciale di Forza Italia Luca Credidio, il coordinatore provinciale dei giovani Vincenzo Trotta ed il presidente della Pro Loco di Cetraro prof Ciro Visca.

Forza Italia Cetraro riparte, quindi, anche nella consapevolezza delle importanti sfide elettorali che da qui a breve ci attendono.

