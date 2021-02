Newsletter del 16 febbraio

Due imprenditori cosentini, attivi nel settore dei “lavori stradali, fognari e movimento terra”, sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta, truffa ai danni dello Stato e malversazione. Ai due, ai quali è stato applicato anche il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con loro coabitanti, sono state sequestrate a scopo preventivo, somme di denaro e terreni per circa un milione di euro.

Era in possesso di un ingente quantitativo di di file multimediali di natura pedopornografica, che ritraevano minori anche in tenera età, archiviati sia sui propri dispositivi fissi e mobili, sia direttamente sul web, in cloud. Un ventiquattrenne è stato arrestato dalla Polizia postale di Reggio Calabria nell’ambito di un’azione di contrasto al fenomeno della pedopornografia online.

Oltre 650 munizioni per fucili e pistole di vario calibro, sono state scoperte e sequestrate dai carabinieri nelle campagne di Seminara. Le munizioni, tutte di provenienza illecita e, verosimilmente, provento di furti o rapine commessi da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, sono state individuate dai militari della Compagnia di Palmi, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori, all’interno di un rudere abbandonato.

Flette ancora la curva dei nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 128 (ieri 151) anche se a fronte di un numero inferiore di tamponi, passati dai 2.271 di ieri ai 1.406 di oggi.