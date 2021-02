Newsletter del 17 febbraio

Un decesso e 121 positivi in più rispetto a ieri. Si mantiene stabile, anche se con un numero maggiore di tamponi 2.171 per 2.020 soggetti testati, il numero di casi, ieri erano 128, riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria.

Il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani ha sospeso il Consiglio comunale di Rosarno. La decisione è arrivata in seguito alle dimissioni presentate nei giorni scorsi dalla metà più uno dei consiglieri comunali. Dimissioni che avevano fatto seguito a quelle presentate dal sindaco Giuseppe Idà accusato di scambio elettorale politico-mafioso nell’inchiesta “Faust”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, contro la cosca di ‘ndrangheta Pisano.

Doppio colpo contro le cosche della ‘ndrangheta in Calabria. Nel reggino una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria per l’esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di beni.

Un operaio di 33 anni, Emiliano Chianello, è morto a seguito di una caduta accidentale da una scala sulla quale si trovava per eseguire dei lavori nei pressi della Statale 18, in località “Pilusella” di Paola, nel Cosentino. Inutili i soccorsi dei sanitari intervenuti sul posto.