Newsletter del 18 febbraio

Restano sostanzialmente stabili i nuovi positivi (+170, ieri +120) a fronte di un aumento di tamponi fatti (2.567, +396) in Calabria dove però si registra un aumento delle vittime (7) con il totale che arriva a 657. In calo (-18) i ricoverati in area medica che sono 179 e in terapia intensiva (-2 a 18) ed anche gli isolati a domicilio scesi di 109 con il totale a 6.334.

I carabinieri hanno arrestato a Gioia Tauro B.C., di 51 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Palmi, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori, estorsione e violenza sessuale, commessi da giugno a novembre dello scorso anno, ai danni della moglie. Il provvedimento, giunge a conclusione di un’indagine avviata dopo la denuncia sporta nel novembre scorso dalla vittima, di maltrattamenti da parte del marito, che ha permesso di appurarne il comportamento aggressivo e violento, reiterato nel tempo.



Dalla settimana prossima, inizierà la vaccinazione del personale della scuola. Ad annunciarlo, con un video su Facebook, è stato il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì. “Abbiamo iniziato – ha detto – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La proposta che ad oggi sembra essere stata condivisa è che le scuole rimangano chiuse per la durata della vaccinazione. Per vaccinare 59 mila operatori serviranno 2-3 settimane con attivazione della Dad. Notizie sulla data di inizio saranno date per tempo”.

Aveva in casa una pistola clandestina con caricatore e nove cartucce. Un sessantunenne incensurato, M.M., è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Stato di Vibo Valentia con l’accusa di detenzione di arma clandestina.