INTERVISTE – Turismo e imprenditorialità: Cascini e Magorno discutono del futuro

Si è svolto presso il Palazzo di Città di Diamante, un incontro tra il Sindaco di Diamante, il Sen. Ernesto Magorno e il Sindaco di Belvedere Marittimo, il Dott. Vincenzo Cascini. Alla luce delle storiche interrelazioni che esistono tra i due comuni e nell’ottica della sinergia territoriale, necessaria ad affrontare le problematiche che il complesso momento storico richiede, l’incontro ha rappresentato l’occasione per un’analisi ad ampio raggio delle diverse tematiche che accomunano le due realtà cittadine. Dalla volontà collaborativa manifestata dai due sindaci questa mattina è scaturita, ulteriormente, la fattiva volontà di agire in sinergia riguardo alcuni importanti ambiti, fondamentali per le prospettive dei due Comuni, e tra questi quelli riguardanti settori come turismo, cultura e ambiente, così come di tutti quelli nei quali sarà possibile cooperare. Una collaborazione che vuole sancire la sintonia tra due comunità importanti, come quelle di Diamante e Belvedere, rafforzandone il ruolo di rappresentanza nel complessivo sviluppo e nelle prospettive future del nostro comprensorio e della nostra Regione. Intenti comuni condivisi dai due Sindaci con soddisfazione nel corso dell’incontro odierno.

VINCENZO CASCINI, SINDACO DI BELVEDERE

ERNESTO MAGORNO, SINDACO DI DIAMANTE