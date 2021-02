Newsletter del 20 febbraio

Sono partite le vaccinazioni nella Sala “Federica Monteleone” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, attrezzata per ospitare l’equipe di medici e sanitari che avranno il compito di somministrare i vaccini anti-Covid secondo le priorità indicate dal Piano nazionale. L’attuale configurazione della sala è stata giudicata idonea rispetto agli standard di mantenimento delle distanze, e capace di ospitare fino a cinque postazioni vaccinali.

Permangono stabili i contagi in Calabria, passati dai 166 di ieri ai 177 di oggi con un numero di tamponi effettuati (2.090) praticamente uguale. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 4 morti, che porta il totale dei decessi a 663.

Ha picchiato in più occasione i genitori per estorcere loro poche centinaia di euro. I carabinieri della Compagnia di Rogliano hanno eseguito nei confronti di un trentatreenne C.M., noto per precedenti di violenza nei confronti dell’ex moglie, la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Cosenza.

“Mi stanno chiedendo, dopo le dichiarazioni del candidato del Pd Nicola Irto, se fossi disponibile a fare un passo indietro, a ritirare la mia, la nostra candidatura. Sono e siamo motivatissimi. Non è possibile e nemmeno pensabile, abbiamo già fatto cento passi e non ci fermeremo fino alla vittoria”. Così Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, replica all’invito rivolto ieri dal candidato del Pd, Nicola Irto, “ad azzerare tutte le autocandidature fin qui emerse nell’ambito del mondo del centrosinistra” per trovare “una soluzione unitaria e definitiva”.

I carabinieri di Rocca Imperiale nella giornata di ieri, sono stati attirati dalle urla di aiuto di un 57enne, che, all’interno della propria auto, era stato aggredito da un 39enne, che stava prendendo a calci il veicolo e tentava di impedire al guidatore di uscire. L’uomo non si è calmato neanche all’arrivo dei militari, che sono stati aggrediti. Bloccato e portato in caserma, i carabinieri hanno appurato che l’uomo, in stato di ebbrezza alcolica, aveva ostruito la strada con la sua auto e poi aveva, senza motivi, aggredito un automobilista di passaggio.

I lavoratori della Sateca, la società che gestiva le Terme Luigiane, hanno protestato ieri davanti alla Cittadella Regionale. Hanno chiesto che la massima istituzione calabrese possa garantirgli un futuro. Si parla di oltre 200 persone che, seppur in modo stagionale, prestano servizio negli hotel della Sateca.