Regionali, De Magistris: “Azzerare le candidature? Non ci penso proprio”

“Mi stanno chiedendo, dopo le dichiarazioni del candidato del Pd Nicola Irto, se fossi disponibile a fare un passo indietro, a ritirare la mia, la nostra candidatura. Sono e siamo motivatissimi. Non è possibile e nemmeno pensabile, abbiamo già fatto cento passi e non ci fermeremo fino alla vittoria”. Così Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, replica all’invito rivolto ieri dal candidato del Pd, Nicola Irto, “ad azzerare tutte le autocandidature fin qui emerse nell’ambito del mondo del centrosinistra” per trovare “una soluzione unitaria e definitiva”.



“Nella nostra strada, nel nostro cammino – aggiunge de Magistris – c’è spazio per chi vuole davvero cambiamento e innovazione, rottura del sistema e capacità di governo. Non stiamo chiudendo, ma aprendo a chi vuole un’alternativa etica, culturale, sociale, economica e politica. Vogliamo dare voce alle calabresi e ai calabresi che vogliono la rinascita e la riscossa della Calabria”.