Terme Luigiane, i dipendenti protestano davanti la cittadella regionale

I lavoratori della Sateca, la società che gestiva le Terme Luigiane, hanno protestato ieri davanti alla Cittadella Regionale. Hanno chiesto che la massima istituzione calabrese possa garantirgli un futuro. Si parla di oltre 200 persone che, seppur in modo stagionale, prestano servizio negli hotel della Sateca. Sotto la sigla della Cisl Cosenza sperano di non lasciar cadere nel vuoto il lavoro di una vita.

Ma la preoccupazione è palpabile. “Siamo molto preoccupati – dicono – perché non abbiamo certezze per la stagione in arrivo. Una stagione messa in discussione dai sindaci”. Sa che non è facile ma è “una lotta che dobbiamo affrontare con tutte le forze – sottolinea – perché questa estate vogliamo lavorare”. “Siamo davvero preoccupati e speriamo che la Regione possa ascoltare le nostre voci, che sono le voci di lavoratori ma anche di intere famiglie. Noi siamo degli stagionali, già siamo messi in croce dalle regole della Naspi che ci tolgono l’indennità di disoccupazione. La nostra è una società seria che ha sempre riconosciuto il lavoro che facciamo con abnegazione e professionalità. I nostri ospiti sono tantissimi, tutti felici di venire alle Terme perché trovano tutto: gentilezza, cortesia e benessere. Speriamo vivamente che si possa trovare una soluzione”.