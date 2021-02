De Magistris alle 18.30 alle Terme Luigiane per incontrare il personale

Il candidato alla presidenza della Regione Calabria, Luigi De Magistris, sarà alle 18.30 alle Terme Luigiane per incontrare le maestranze dell’azienda che in questi ultimi giorni ha chiuso i battenti a causa dello scontro tra le amministrazioni comunali di Guardia Piemontese e Acquappesa. Un incontro fortemente voluto dal personale costretto a ricorrere anche alla protesta alla cittadella regionale per sollevare la questione in seno alla giunta calabrese.

“La Pandemia ha portato alla luce in modo evidente tutte le carenze, le anomalie ed inefficienze ataviche di un sistema sanitario regionale zoppo – aveva detto stamattina De Magistris sui social – Ora tutti hanno capito che non è più possibile girarsi dall’altra parte, bisogna agire affinché il servizio sanitario sia di qualità e garantito a tutti, senza distinzione alcuna, né territoriale e né di classe sociale. Per questo non possiamo e non dobbiamo accettare che la gestione di tutto questo, soprattutto durante una pandemia mondiale, rimanga nuovamente nelle mani di chi ha distrutto la sanità calabrese.

