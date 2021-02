Newsletter del 21 febbraio

Risalgono lievemente i contagi in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 218 (ieri erano 177) i casi positivi riscontrati oggi con 2.439 tamponi fatti e 1.956 soggetti testati. Intanto è stato siglato l’accordo con i medici di base e già dalla prossima settimana partiranno le vaccinazioni per i circa 130mila over 80 calabresi.

Avrebbero malmenato e minacciato con coltelli da cucina un connazionale, rapinandolo di 4 mila euro. Tre uomini, di 23, 25 e 31 anni, tutti di nazionalità marocchina, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Polistena. La decisione è stata adottata a seguito delle dimissioni del sindaco Marco Policaro per gli esiti dell’operazione antimafia “Faust” nell’ambito della quale è indagato il suocero del primo cittadino di Polistena.