Newsletter del 22 febbraio

Sospese fino al prossimo 24 febbraio le lezioni in presenza nelle scuole del comune di Cerchiara di Calabria per sanificazione. Il sindaco, Antonio Carlomagno, è stato costretto a disporre la chiusura degli istituti in seguito alla positività al tampone rapido di una insegnante.

È stato siglato l’accordo con i medici di base e già da oggi partiranno le vaccinazioni per i circa 130mila over 80 calabresi. Il protocollo siglato prevede una tariffa già stabilita nella prima bozza che accorda 6,16 euro a vaccino somministrato in studio e 18,90 euro a domicilio. “Oggi, – ha scritto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì sulla propria pagina Facebook – dopo una lunga giornata di incontri e conversazioni telefoniche, abbiamo completato, col Commissario ad acta ed il Delegato del Soggetto Attuatore, il calendario delle vaccinazioni delle prossime settimane. Stasera, ho controfirmato l’accordo con i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale (Medici “di famiglia”): saranno Loro ad occuparsi della vaccinazione degli ultraottantenni, sia in ambulatorio, che a domicilio”.

Centinaia di volontari sono stati impegnati per ripulire Cetraro dalla plastica e dai rifiuti. L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale e coordinata dalla consigliera Lorena Matta e dall’assessore Tommaso Cesareo, ha avuto la finalità di sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e sul rispetto dell’ambiente. Il sindaco Ermanno Cennamo ha ringraziato le associazioni, i volontari e la sua squadra per aver messo a disposizione della città il loro tempo: «Amare la città e viverla rendendola accogliente gratifica gli animi di ogni uomo».