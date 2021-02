Newsletter del 24 febbraio

Resta stabile il numero dei contagi registrati nelle ultime ore in Calabria: 116 a fronte dei 118 di ieri, mentre si conferma anche il dato dei decessi, 1, che porta il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 668. Nuovo aumento dei ricoverati nei reparti di area medica, cinque in più per un totale di 181, e non cambia quello delle presenze in terapia intensiva (19).

Sara Scarpulla, madre di Matteo Vinci, il giovane ucciso nell’aprile del 2019 da una autobomba a Limbadi, sarà candidata alle elezioni regionali in Calabria col Movimento 24 agosto-Equità Territoriale, guidato dallo scrittore e meridionalista Pino Aprile. È stato lo stesso Aprile a darne notizia.

Bandiere a mezz’asta a Reggio Calabria in segno di lutto per la morte dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e dell’Appuntato dei Carabinieri Vittorio Iacovacci, rimasti uccisi durante l’attacco di un convoglio delle Nazioni Unite a Goma. Lo ha disposto il sindaco della città Giuseppe Falcomatà.

l gip di Cosenza ha emesso un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno nei confronti degli ex commissari alla sanità in Calabria Massimo Scura e Saverio Cotticelli, indagati nell’inchiesta “Sistema Cosenza” sulla presunta falsificazione dei bilanci dell’Azienda sanitaria provinciale cosentina nel triennio 2015-2017. Il provvedimento, per la stessa durata, è stato emesso anche nei confronti degli ex dg del Dipartimento tutela della salute della Regione Bruno Zito e Antonio Belcastro – quest’ultimo attuale delegato del soggetto attuatore per l’emergenza Covid – del dirigente regionale Vincenzo Ferrari, e dei dirigenti dell’Asp Aurora De Ciancio e Nicola Matrota.

Stanca di subire violenze fisiche e psicologiche e temendo per la propria incolumità a causa dei comportamenti vessatori del marito una donna si è rivolta alla Polizia di Stato per denunciare le vessazioni subite. E’ accaduto a Lamezia Terme dove, ad uomo di un 41 anni, è stata notificata un’ordinanza di libertà vigilata.