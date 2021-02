Newsletter del 25 febbraio

Nuova impennata dei contagi in Calabria. Sono infatti 278, ieri erano 16, i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 3 che portano il totale dei decessi a 671. C’e’ un ricoverato in meno nei reparti di area medica (180) mentre la situazione delle terapie intensive rimane stabile per il secondo giorno consecutivo (19).

L’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell’Antitrust, Antonio Catricalà, è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma, nel quartiere Parioli. Catricalà, secondo quanto si apprende da fonti investigative, si sarebbe suicidato sparandosi un colpo di pistola. Catricalà, nato a Catanzaro, aveva 69 anni, dal 2017 era presidente del cda della società Aeroporti di Roma e nei giorni scorsi era stato nominato presidente dell’Igi, l’Istituto grandi infrastrutture.

Ha aggredito e picchiato l’anziana madre per ottenere del denaro. Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cosenza con l’accusa di estorsione e lesioni personali. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura.

“Sulla tutela della salute dei calabresi e sulla complessiva riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio non si accetteranno partite al ribasso e compromessi di convenienza. Esiste solo una strada maestra che il Governo nazionale può percorrere per sancire che il diritto alla salute dei calabresi vale quanto quello dei cittadini delle altre regioni: ovvero cassare il decreto Calabria e avviare una nuova pagina nella gestione sanitaria”. Lo afferma in una nota il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno.

“Sono sempre più convinto, infatti, che occorra chiudere al più presto la struttura commissariale, che nulla ha prodotto in dieci lunghi anni né in termini di contenimento dei costi, né di innalzamento dei livelli minimi di assistenza. È giunto il tempo di archiviare questa inconcludente e deleteria pagina di espropriazione di diritti, autonomia e poteri.

C’è anche la deputata vibonese del Movimento 5 stelle Dalila Nesci, originaria di Tropea, tra i sottosegretari del nuovo governo guidato da Mario Draghi. Il Consiglio dei ministri che aveva le nomine all’ordine del giorno si è appena concluso, dopo lunghe trattative e qualche frizione tra i partiti.