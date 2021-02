De Magistris a San Nicola Arcella: i distinguo del sindaco Barbara Mele

Da una donna delle istituzioni ci saremmo aspettati qualcosina in più: sicuramente l’accoglienza che oggi il primo cittadino di San Nicola Arcella, Barbara Mele, sarà decisamente all’altezza del ruolo che ricopre. Ma è opportuno che il popolo dei social sappia che la Mele ospiterà questa mattina alle 9.30 il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, tralasciando o meglio dire ignorando, che il sindaco di Napoli in questione è anche candidato alla presidenza della Regione Calabria. I distinguo non fanno certo bene alla brava sindaca di San Nicola. Nel mentre alla ultima campagna elettorale ha speso le sue inesauribili energie per sostenere il suo candidato, questa volta è ancora alle prese con uno studio approfondito del panorama. E non è detto che l’intraprendente ex pm non riesca ad abbagliare anche il sindaco di San Nicola. Oggi vedremo. L’appuntamento è alle 9.30 al belvedere di San Nicola.

Antonello Troya