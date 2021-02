Newsletter del 27 febbraio

Resta zona “gialla” la Calabria. La regione supera il vaglio del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. L’Rt puntuale questa settimana è 1.01 contro lo 0.76 della settimana scorsa. I dati giornalieri dicono che che i contagi sono tornati a salire, anche se leggermente (+241, ieri erano 194) e a fronte di un aumento di vaccini fatti (da 2.454 a 3.008). Risalgono anche i ricoverati sia in area medica (+3, 189) che in terapia intensiva (+2, 19).

Sono 45 i cosentini ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer anti-covid 19, all’interno della centro vaccinazioni di via degli Stadi. Ad inoculare il vaccino i sanitari del Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Le vaccinazioni proseguiranno questa mattina e andranno avanti nella prossima settimana.

E’ di 1.894.110 unità, la popolazione censita in Calabria al 31 dicembre 2019, con una riduzione di 17.911 abitanti (-9,4‰) rispetto al 2018 e di 64.940 abitanti (-4,2‰ in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. E’ uno dei dati delle prime due rilevazioni fatte nel 2018 e nel 2019 del Censimento permanente effettuato dall’Istat.

I finanzieri del Gruppo Cosenza hanno scoperto e sequestrato una fabbrica clandestina per la produzione di grappa allestita all’interno di una casa proprio a Cosenza, completa di ogni apparecchiatura e perfettamente funzionante. Il titolare della distilleria è stato identificato in un soggetto di nazionalità cinese già noto alle Forze dell’ordine in quanto gravato da numerosi precedenti di polizia, tra cui istigazione alla corruzione (per il quale in passato è stato anche tratto in arresto), violenza a pubblico ufficiale e reiterata guida senza patente.