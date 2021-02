Regionali, De Magistris: ‘Necessario riaprire gli ospedali’

‘Ricostruire una efficace rete sanitaria pubblica territoriale. Garantire una adeguata assistenza domiciliare che utilizzi anche tecnologie avanzate per un’eventuale assistenza a distanza’. Lo scrive Luigi De Magistris sui social indicando come prioritario l’apertura dei plessi di Trebisacce, Praia a Mare e Cariati. “Con una Regione assente, un governo distratto – scrive De Magistris – per svoltare pagina è necessaria una politica legittimata dal popolo che si assuma con competenza, autonomia e coraggio le sue responsabilità”. Secondo l’ex pm è prioritario: Ricostruire una efficace rete sanitaria pubblica territoriale. Garantire una adeguata assistenza domiciliare che utilizzi anche tecnologie avanzate per un’eventuale assistenza a distanza. Rafforzare i servizi di #118 con medico a bordo. Implementare le strutture sanitarie pubbliche nella Regione con aumento in particolare di terapie intensive e pronti soccorso. Potenziare i distretti di salute mentale. Attuare un piano straordinario di assunzioni del personale sanitario. Interrompere la migrazione sanitaria che mortifica i calabresi ed arricchisce le regioni del nord.

La salute è un bene comune non un pretesto per fare interessi di pochi.”

