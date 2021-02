Newsletter del 28 febbraio

In calo, nelle ultime 24 ore, il numero dei contagi riscontrati in Calabria:187, ieri erano 241, con 2.444 tamponi eseguiti su 2.294 soggetti. Tre i nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 680.

Didattica in presenza al 50% prorogata al 13 marzo in tutte le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, nelle scuole di istruzione e formazione professionale e nelle università. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente ff della Regione Calabria che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid. Con il provvedimento sono prorogate, dall’1 e fino a tutto il 13 marzo 2021, le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l’ordinanza del 30 gennaio.

“Laos”, l’itinerante festival di arte urbana, prosecuzione e rigenerazione dell’originario e noto street art festival Osa Aroud, ha ridipinto il centro storico di Santa Maria del Cedro, con una opera d’arte dal forte valore simbolico. “Perì ‘etz hadar”, che tradotto letteralmente dall’ebraico significa “il frutto dell’albero più bello”, è scritto in una nota, “è il primo intervento d’arte urbana del progetto Laos: secondo la tradizione ebraica, infatti, fu proprio il cedro, e non la mela, a tentare Adamo ed Eva, provocando la loro espulsione dell’Eden. E fu così che Dio indicò a Mosè il cedro quale pianta da utilizzare per la tradizionale festa delle capanne o Sukkoth”. La coltura dei cedri ha una storia risalente a oltre 2000 anni fa. I migliori cedri vengono coltivati nella zona identificata come la Riviera dei Cedri, a Santa Maria del Cedro. Ed è qui che, sin dai tempi antichi, rabbini con barba e kippah provenienti da tutto il mondo, arrivano per selezionare il “frutto sacro” che verrà poi utilizzato per celebrare il Sukkoth.

“Il 21 marzo il nome di Maria Chindamo si trasformerà da memoria individuale a Memoria Collettiva e sarà letto insieme a quello di tutte le altre vittime innocenti delle mafie, in tanti luoghi dell’Italia e del Mondo”. Ad affermarlo è Vincenzo Chindamo, fratello della donna della quale, dal 6 maggio del 2016, non si hanno più notizie, e sulla cui scomparsa la Dda di Catanzaro sta indagando per omicidio, occultamento e distruzione di cadavere.