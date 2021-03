Newsletter del 4 marzo

Tornano a salire i positivi in Calabria, passati dai 102 di ieri ai 230 di oggi anche se con un maggiore numero di tamponi fatti, 2.953 contro 2.081. Non si ferma neanche la triste conta delle morti.

Nuovo arresto per il consigliere comunale di Reggio Calabria nel secondo troncone dell’inchiesta sui brogli elettorali alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. La Polizia ha eseguito un’ordinanza di cautelare a carico di sei persone, cinque ai domiciliari e un provvedimento di sospensione dall’esercizio pubblico.

Un 28enne di Sellia Marina è stato arrestato dalla polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra mobile e del Commissariato “Lido” hanno compiuto una perquisizione nella casa dell’uomo il quale, all’arrivo dei poliziotti, ha tentato di disfarsi della droga lanciandola da una finestra.

Crollo nel 2020 dei trapianti renali in Calabria. Lo rileva l’Aned, associazione nazionale emodializzati secondo cui i dati relativi allo scorso anno evidenziano “una significativa ingiustificabile diminuzione: solo 23 trapianti contro i 40 (-42,5%) dell’anno precedente corrispondente circa all’1 % del totale nazionale.

A San Fili, comune di 2.060 abitanti in provincia di Cosenza, alcune persone tra cui consiglieri comunali di maggioranza e parte dei dipendenti dell’ente locale, sarebbero state vaccinate senza averne diritto e scavalcando le categorie indicate dalle linee guida del piano vaccinale nazionale. E’ quanto sostengono i consiglieri comunali di minoranza del gruppo Evoluzione Civica che “segnalano irregolarità nella somministrazione dei vaccini” ed hanno inoltrato richiesta dell’elenco dei cittadini vaccinati all’Azienda sanitaria di Cosenza, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed al Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica con sede a Rende e di avere informato in via ufficiale gli organi competenti”.