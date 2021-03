Diamante, inchiesta “Re Nudo”. Amoroso torna a fare l’assessore

Disposto l’annullamento delle misure interdittive per l’assessore al comune di Diamante Francesca Amoroso. Ne dà notizia l’amministrazione comunale in una nota, nella quale, oltre che a ribadire la piena fiducia nell’operato della Magistratura, comunica l’annullamento a seguito del ricorso autonomamente presentato dalla delegata in giunta a seguito dell’inchiesta “Re Nudo”. Le misure interdittive erano state disposte lo scorso 7 dicembre a carico della stessa, in riferimento all’inchiesta giudiziaria riguardante alcuni servizi di Sanità Pubblica erogati sull’Alto Tirreno Cosentino.

“Il provvedimento odierno del tribunale – si legge ancora – conferma quanto avevamo affermato al momento dell’avvio dell’inchiesta, sulla piena capacità dell’Assessore Amoroso di poter dimostrare la sua estraneità alla vicenda”.

An.tr.