Newsletter del 5 marzo

Slittano a dopo l’estate le elezioni per l’elezione del presidente della Regione Calabria ed il rinnovo del Consiglio regionale. Il Consiglio dei ministri, infatti, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021.

Si va verso la chiusura delle scuole in Calabria. Il presidente ff della Regione Nino Spirlì ha annunciato in una diretta Facebook che questa mattina riunirà l’Unità di crisi “e se i dati ci conforteranno, e ci conforteranno, già domattina sarà firmata l’ordinanza che fermerà la didattica in presenza”

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, ha eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare – tre in carcere e sei ai domiciliari – emesse nei confronti di altrettanti soggetti della Piana di Gioia Tauro ritenuti responsabili, a vario titolo – in qualità di datori di lavoro, caporali e faccendieri – di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e intestazione fittizia di beni.

Sit-in di protesta davanti la direzione dell’Azienda ospedaliera di Cosenza da parte degli Oss che attendono di completare la procedura concorsuale per l’assunzione di 24 operatori socio sanitari, bandita nel 2017 e bloccata da una serie di ricorsi. In particolare, la preselezione si è svolta nella primavera del 2019 e su circa 7mila partecipanti solo 1.045 sono passati alla prova scritta, superata poi da 700 concorrenti.