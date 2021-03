Newsletter del 6 marzo

Circa 30 ettari di terreno, occupato abusivamente e coltivato ad agrumeto, sono stati sequestrati dai carabinieri forestale lungo le sponde del fiume Crati ricadenti nel territorio comunale di Corigliano-Rossano area urbana di Corigliano. Sedici le persone denunciate per invasioni di terreni demaniali, deviazione di acque e deturpamento.

Sono 4.786 i beni immobili confiscati dal 1982 ad oggi in Calabria: il 60% dei quali sono stati destinati dall’Agenzia nazionale per le finalità istituzionali e sociali mentre il 40% rimangono ancora da destinare. E’ quanto emerge dal dossier Fattiperbene realizzato da Libera in occasione dei 25 anni dall’approvazione della legge n.109 del 7 marzo 1996 su riutilizzo dei beni confiscati.

Sono state tutte somministrate le dosi di vaccino anti Covid-19 Pfizer/BioNTech a disposizione dell’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, per la vaccinazione del personale sanitario e del mondo associazionistico che ruota attorno al sistema sanitario e della popolazione ultraottantenne. Dal 4 gennaio scorso, giorno di avvio in tutta Italia della campagna vaccinale, ad oggi, l’Asp di Cosenza ha somministrato 47.400 dosi di vaccino e al momento nei frigoriferi ci sono solo le dosi programmate.