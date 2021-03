Newsletter dell’8 marzo

Sono 228 (ieri 293) i nuovi positivi in Calabria con praticamente lo stesso numero di tamponi fatti del giorno precedente ed un rapporto tamponi-positivi dell’8,11% contro il 10,34 di ieri. Salgono a 705 i decessi (+1) e crescono di 6 i ricoverati in terapia intensiva (30) mentre calano di 1 quelli in area medica (217).

Un’azione simbolica per ricordare che l’8 marzo è tutti i giorni. È quella attuata dal collettivo Femin, collettivo femminista intersezionale, che stamani, in Piazza della Resistenza a Crotone e lungo il corso principale della città, Via Vittorio Veneto, ha realizzato uno striscione lungo quanto la lista dei femminicidi degli ultimi due anni in Italia.

È allarme per la processionaria del pino nei territori della Sila. Molte le segnalazioni relative all’invasione del lepidottero che sta interessando le foreste. A fronte del pericolo, è scritto in una nota, l’Ente Parco “ha già incaricato Vincenzo Palmeri, docente di Entomologia Forestale al Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed entomologo forestale, di predisporre una relazione sulla problematica in questione”.

Oltre 13 chili di droga, armi e munizioni sono stati trovati dai carabinieri nel corso di una serie di controlli nelle zone preaspromontane della piana di Gioia Tauro dove la criminalità è solita occultare in fondi agricoli o abitazioni abbandonate materiale vario. In zone ricadenti tra i comuni di Palmi, Seminara e San Procopio, i militari dell’Arma territoriale insieme a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” hanno rinvenuto all’interno di due ruderi abbandonati, occultato dentro un tubo, un contenitore con 260 munizioni